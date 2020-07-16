Власти США подозревают в шпионаже TikTok и другие китайские приложения

Власти США предпримут действия в отношении TikTok, WeChat и других китайских приложений в ближайшие недели в связи с риском национальной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Смартфоны.

СС0

Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус рассказал, что в администрации изучают риски для национальной безопасности, связанные с TikTok, WeChat и другими приложениями, которые потенциально могут подорвать национальную безопасность.

По мнению властей США программы «иностранного противника» собирают информацию об американских гражданах.

«Не думаю, что для принятия действий есть какой-то установленный дедлайн, но, полагаю, мы рассчитываем на недели, не месяцы», — сказал Мидоус.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон может запретить работу приложения TikTok на территории страны. Вашингтон полагает, что личные данные пользователей передаются властям Китая.

TiKTok — социальная сеть для создания, просмотра и обсуждения коротких видео, выпущенное китайской компании ByteDance в 2018 году. Приложение набирает популярность по всему миру. По данным GooglePlay, его скачали более 22 млн пользователей.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.