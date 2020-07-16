В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в Москве умерли 4 234 человека.

Ранее сообщалось, что смертность от коронавируса в Москве за июнь снизилась на 35 процентов по сравнению с маем. Превышение общей смертности в столице в июне 2020 года по сравнению со средней смертностью за июнь в предыдущие три года составляет 3687 случаев. Отмечается, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3408 случаях (92 процента всей избыточной смертности в июне).

В Москве зафиксировано 231 270 случаев заражения коронавирусом, при этом 167 810 пациентов вылечились. Всего в России выявлено 746 369 инфицированных, из них 523 249 пациентов выздоровели, а 11 770 человек скончались.