Хакеры взломали Илона Маска и пообещали 30 минут «раздавать» деньги

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John Raoux/AP

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал у себя в Twitter, что в течение 30 минут будет якобы удваивать средства, поступающие на его биткойн-кошелек.

Сообщение было опубликовано дважды, первое появилось примерно в 23.30 по мск. Затем твит был удален, а в 23.40 появился аналогичный по смыслу пост Маска.

По данным Telegram-каналов, хакеры могли взломать Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и главы Binance Чанпэн Чжао. Судя по всему, на данный момент контроль над аккаунтом Маска уже удалось вернуть, все сообщения удалены.

Ранее Маск впервые смог попасть в топ-10 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

По подсчетам издания, вечером 15 июля, состояние Маска выросло до $68,5 млрд, и он занял восьмое место в топ-10 богатейших людей планеты.

Forbes отмечает, что с марта по июль состояние американского предпринимателя выросло более чем на $20 млрд за счет подорожания акций Tesla, которые выросли в цена на 290%.

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