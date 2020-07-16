Вашингтон ввел новые санкции против Москвы

Минфин США наложил санкции на физические и юридические лица, якобы связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Санкции введены против организаций, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, которые помогали Пригожину уклоняться от санкций США.

«Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Санкции коснулись россиян Игоря Лавренкова, Андрея Манделя и Михаила Потепкина, а также российской компании «М Инвест», суданской Meroe Gold Co. трех компаний из Гонконга и Таиланда.

В марте директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин заявил о намерении подать иск против США за незаконное преследование и санкции на $ 50 миллиардов. Так бизнесмен отреагировал на решение суда округа Колумбии прекратить дело в отношении компаний Пригожина, обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США 2016 года.

Напомним, минюст США в 2018 году обвинил компании бизнесмена во вмешательстве в выборы. По мнению американских властей, «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг» финансировали деятельность агентства интернет-исследований по вмешательству в выборы президента США.