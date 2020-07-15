Трамп заявил, что от рук полиции чаще погибают «белые люди»

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время интервью CBS News заявил, что от рук правоохранительных органов погибло «больше белых людей, чем темнокожих».

Отвечая на вопрос журналиста, почему афроамериканцы все еще умирают из-за действий полиции, Трамп отметил: «Как и белые люди, кстати, даже больше белые люди постоянно погибают».

Также политик назвал такой вопрос ужасным.

Издание отмечает, что существует множество исследований, в которых говорится, что «полиция слишком часто стреляет и убивает темнокожих американцев».

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

— В США расследуют новое задержание афроамериканца с применением удушения

— Трамп выступил против попыток переписать историю США

Источник