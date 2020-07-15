Алтайский краевой определил ответственных мусорный апокалипсис Бийске

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда рассмотрела апелляционные жалобы регионального оператора «Спецобслуживание-Центральное» и ответственного за бийский полигон ТКО ООО «Спецобслуживание плюс» на решение Бийского городского суда. Ранее первая инстанция решила, что обе компании нарушали законодательство, и в итоге это привело к образованию свалок на улицах города и к введению режима ЧС в наукограде. Однако предприятия оказались с этим не согласны и хотели оспорить такую позицию. Однако краевой суд оставил решение без изменения, информирует прокуратура Алтайского края. Оно вступило в силу.

Уточняется, что решением суда первой инстанции были признаны незаконными действия регионального оператора ООО «Спецобслуживание-Центральное». Это выразилось в том, что компания не предоставила жильцам домов по улицам Горно-Алтайской, Степана Разина, Михаила Лермонтова, переулкам Донскому, Дружному качественной коммунальной услуги по вывозу ТКО с 1 по 13 ноября 2019 года. Впрочем, суд тогда признал незаконными и действия его оппонента – организации «Спецобслуживание плюс», осуществляющей прием и обращение отходов. Та в свою очередь ограничила доступ техники регоператора на полигон ТКО с 26 октября по 13 ноября 2019 года, что также способствовало накоплению мусора в городе.

Кроме того, суд первой инстанции признал недействительным один из пунктов договора, заключенного между ответчиками, согласно которому при задержке оплаты более двух месяцев подряд оператор полигона может ограничить регоператору доступ на объект. Обе фирмы с решением остались не согласны и подали апелляции.

Алтайский краевой суд в свою очередь установил, что регоператор (заказчик) ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по оплате услуг за пользование полигоном. В результате доступ мусоровозов туда была ограничен, что привело к снижению периодичности вывоза ТКО и скоплению отходов на территории Бийска. В связи с этим главе города 9 ноября 2019 года даже пришлось ввести режим ЧС. Суд пришел к выводу, что указанные действия ответчиков нарушали права горожан на санитарно-эпидемиологическое благополучие и привели к возникновению социальной напряженности. Определением судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда решение первой инстанции оставлено без изменения.

Напомним, конфликт регоператора и арендатора полигонов в Бийске тянется уже более года. На объект, который находится в ведении ООО «Спецобслуживание плюс», свозят отходы из Бийска и Бийского района. Плата за его использование включена в тариф регоператора — ООО «Спецобслуживание-Центральное». Это предприятие в свою очередь должно перечислять контрагенту средства за услугу захоронения. Однако, по утверждению оператора полигона, это происходит не в полном объеме. Это и привело к судебным разбирательствам.

Претензии к работе регоператора были и у властей, и у населения, а в ноябре 2019 года проблема уборки мусора достигла пика — в Бийске на семи контейнерных площадках, установленных мэрией, объявили режим ЧС. «В городе скопились кучи мусора, которые не вывозятся регоператором, и управляющие компании также не предпринимают меры по его вывозу», — объясняла тогда первый заместитель главы города Ирина Ломоносова.