Бабаджан: Турция оказалась в тёмном туннеле

«Турция вошла в тёмный туннель, но повестка правительства сфокусирована на национальных и религиозных вопросах вместо поиска решений экономических проблем. Это неприемлемо», — сказал Бабаджан в интервью Cumhuriyet.

Бабаджан, которому приписывают успешное управление турецкой экономикой в течение первого десятилетия правления ПСР, начавшееся в 2002 году, говорит, что иностранные компании и частные лица воздерживаются от долгосрочных инвестиций в страну из-за отсутствия предсказуемости, свободы и независимости судей.

«Первая проблема — это свобода. Для современного, инновационного, технологического производства нужно чувствовать себя свободно. Молодёжь на сегодняшний день постоянно ощущает «чувство погружения в неизвестность». Без верховенства закона не будет никаких инвестиций», — добавил он.

По словам Бабаджана, правительство сейчас пытается обезоружить коллегии адвокатов страны, выступающие с критикой в адрес всё более авторитарной администрации, применяя поправки, регулирующие их положение, добавил экс-деятель ПСР. Законодательные изменения, принятые парламентом на прошлой неделе, ещё больше подорвут независимость судебной власти. Они думают: «Что бы ещё такого сделать, чтобы заставить их повиноваться?». Когда именно этот вопрос движет властями страны, невозможно воспринимать ситуацию позитивно», — подчеркнул Бабаджан.