Зеленский решил внести изменения в налоговый кодекс

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Sergey Dolzhenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Уточняется, что документ внесен как неотложный.

Проект должен сделать дешевле производство и распространение продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий, благодаря чему она станет доступнее.

Сотрудники перечисленных отраслей, в свою очередь, получат поддержку, что позволит активнее развивать данные сферы.

Документ введет льготную ставку НДС в размере 7% для представителей этих отраслей, а некоторых и вовсе освободит от его уплаты.

Отмечается, что многие европейские страны практикуют введение сниженной ставки НДС для культурных и креативных индустрий.

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