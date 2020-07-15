Илон Маск впервые вошел в число 10 богатейших людей планеты по версии Forbes

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Richard Drew/AP

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые смог попасть в топ-10 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

По подсчетам издания, вечером 15 июля, состояние Маска выросло до $68,5 млрд, и он занял восьмое место в топ-10 богатейших людей планеты.

Forbes отмечает, что с марта по июль состояние американского предпринимателя выросло более чем на $20 млрд за счет подорожания акций Tesla, которые выросли в цена на 290%.

В тройке лидеров неизменно числятся главы Amazon Джефф Безос ($179,1 млрд), Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд) и Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно ($112,2 млрд).

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