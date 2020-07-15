В России предложили создать реестр неплательщиков алиментов

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Детский омбудсмен России Анна Кузнецова
Алексей Никольский/РИА Новости
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать отдельный реестр для неплательщиков алиментов. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы предлагаем создание некоего реестра», — произнесла она.
По мнению Кузнецовой, на состоящих в данном реестре граждан, которые не исполняют свои обязательства по выплатам, должны распространяться санкции и другие ограничения.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей.
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