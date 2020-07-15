СМИ рассказали о разработке Россией оружия будущего

Российские военные работают над созданием «оружия будущего» — электромагнитной пушки, которая сможет выводить из строя почти все виды электроники, пишет журнал Forbes.

Принцип работы оружия схож с механизмом действия микроволновой печи, пишет «Царьград» со ссылкой на статью журнала.

Подобное оружие уже есть, однако оно уступает в мощности новым разработкам. Существующее оружие может ликвидировать БПЛА потенциального противника.

В перспективе новым разработкам по силам «выводить из строя» целые подразделения, так как ряд ведущих стран планирует подключать в военных конфликтах роботизированную технику.