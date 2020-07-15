Растительные белки в рационе продлевают жизнь

Сотрудники Национального института рака и Национальных институтов здравоохранения США, проанализировав кулинарные предпочтения и состояние здоровья людей, сделали вывод о том, что некоторые продукты связаны с низким уровнем смертности от различных заболеваний. Читайте на Информинг. Ру Жирная кислота запускает механизм уничтожения раковых клетокСпециалисты изучили данные о более 415 тыс. пациентов в период с 1995-го по 2011-й.Как отмечают ученые, если человек предпочитает растительные белки и уменьшает в своем рационе количество белков животного происхождения, то такой тип питания снижает риск преждевременной смерти от разных заболеваний. Людей, которые включали в свою диету растительные белки, реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы. Ученые установили, что существует связь между отказом от яиц в пользу растительных белков и снижением рисков преждевременной смерти на 24% у мужчин и на 21% у женщин.

В ходе исследования ученые установили, что в среднем люди получали около 15% ежедневного запаса энергии из белков, — 40% из белков растительного происхождения и 60% из животных белков. Руководитель направления по питанию в британской благотворительной организации British Heart Foundation Виктория Тейлор отметила, что сбалансированная веганская диета полезна для сердца и кровообращения.Ученые из Гарварда заявили, что употребление растительных продуктов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты также отметили, что для сердечно-сосудистой системы полезны диеты с употреблением цельнозерновых продуктов овощей, фруктов, бобовых и орехов.Эти продукты способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 14%-21%. К наименее полезным продуктам исследователи отнесли красное и обработанное мясо, а также сладкие напитки. Для достижения здорового режима питания можно комбинировать продукты различными способами, заявил один из авторов работы Фрэнк Ху. Яндекс Дзен