Борьба за нефть: Хафтар готовится отбиваться от ПНС и Турции

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Reuters

В Ливии готовятся к очередному масштабному противостоянию: в ливийской национальной армии считают, что правительство национального согласия и Турция готовятся к захвату стратегически важных городов Сирт и Джуфра, которые, по словам экспертов, имеют большое политическое и экономическое значение. Ситуация обостряется тем, что в конфликт вмешиваются иностранные государства, что, как утверждают эксперты, может привести к масштабному конфликту.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара готовится к большой битве с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за стратегически важный город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари. По его словам, столкновение может произойти в ближайшее время.

Он обратил внимание, что сейчас в этих районах наблюдаются крупные перемещения формирований ПНС под руководством Фаиза Сарраджа и турецких сил. Как отметил аль-Мисмари, армия ожидает начала боев в любой момент. Он заверил, что сама ЛНА не станет нападать, но будет сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм.

Незадолго до этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT поставил ЛНА ультиматум:

ее подразделения должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция.

«Мы передали это российской стороне. Сейчас ведется военная подготовка к операции в Сирте, хотя мы пока ждем урегулирования за столом переговоров. Но если он не отойдет, то эта решимость будет показана», — заявил Чавушоглу. По его словам, Анкара считает это единственно возможным политическим решением ливийского кризиса.

Глава турецкого МИД указал на то, что на данный момент поддерживается перемирие, которое «не работает на интересы ливийского правительства». Чавушоглу выразил мнение, что Хафтар неискренен и пытается выиграть время, чтобы снова готовится к атаке.

Аналогичное заявление он сделал незадолго до этого в другом интервью. Министр назвал вывод вооруженных формирований фельдмаршала Халифы Хафтара из стратегически важных районов Ливии одним из условий прекращения войны в стране, приводит его слова агентство Anadolu.

Он напомнил, что в ходе переговоров в Стамбуле Москва предложила дату начала прекращения огня в Ливии. ПНС, в свою очередь, выдвинуло условие: освобождение городов Сирт и Джуфра. Чавушоглу предупредил, что в противном случае наступательные операции столичного правительства продолжатся.

Как отмечают эксперты, территории, о которых идет речь, имеют огромное политическое и экономическое значение.

«Джуфра и Сирт — это важные пункты, через которые можно подойти к месторождениям нефти. Эти месторождения находятся не в Триполитании, а в Киренаике, то есть в восточной части Ливии. Чтобы продолжать действовать, ПНС нужны деньги, соответственно, нужно продавать нефть», — сказал «Газете.Ru» бывший посол в Йемене, Ливии и Тунисе, директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов.

Аналогичного мнения придерживается и научный сотрудник Государственного университета управления, эксперт клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов, по словам которого контроль над прибрежным городом Сирт имеет значение для будущего всей Ливии.

«Если Хафтар продолжит контролировать этот регион и укрепляться там, то у ЛНА появится возможность вновь вести активные боевые действия против сил ПНС во главе с Фараджем», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

Вместе с тем эксперт центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко считает, что установить полный контроль над Сиртом — городом, расположенным ровно между Бенгази и Триполи, — не способен никто. По его мнению, даже если кто-то его захватит, это ненадолго.

«Вообще разговоры о захвате Сирта — это свидетельство того, что Ливия разваливается. Кто бы что ни захватил, к единству Ливии это не приведет, это приведет к продолжению гражданской войны. То есть складывается совершенно безвыходная ситуация. Уже вообще непонятно, будет Ливия или нет», — заявил эксперт «Газете.Ru».

В Ливии с 2011 года царит двоевластие. Оно установилось после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время на востоке страны заседает избранный народом парламент, поддерживаемый ЛНА, а на западе — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части Ливии действуют независимо от Триполи.

Обе стороны пользуются поддержкой иностранных государств.

ПНС активно помогает Турция. Ранее стало известно, что Анкара открыто примет участие в урегулировании ливийского конфликта после того, как ПНС заключило оборонное соглашение с турецкой стороной. Документ подписали в Триполи во время визита турецких министра обороны и главы Генштаба вооруженных сил, отмечал телеканал «Аль-Хадас». По договору Турции предоставляется право разместить на территории Ливии свою военную базу, а все турецкие военнослужащие получают дипломатический статус.

Кроме того, согласно сообщению, советники и военные из Турции получат иммунитет от судебного преследования, а у Анкары будут законные полномочия защищать ПНС. Соглашение позволяет турецкой стороне участвовать в формировании нового военно-разведывательного агентства и охранных структур для турецких компаний, расположенных в Ливии.

При этом ЛНА пользуется поддержкой со стороны Египта. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси во время смотра войск на одной из баз в Западном военном округе 20 июня заявил, что его страна может вмешаться в вооруженные действия в Ливии. По его словам, цель этой операции — прекратить кровопролития в соседней стране и обеспечить безопасность границ. Он заверил, что подобный шаг будет иметь легитимный статус, а египетские войска выдвинутся только в том случае, если об этом попросят ливийцы.

И спустя почти месяц ливийцы действительно попросили об этом Каир. Палата представителей Ливии — избранный постоянный парламент, действующий на востоке при ЛНА, — позволила Египту вмешаться в конфликт с ПНС.

«В свете того, что наша родина подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона», — говорится на сайте законодательного органа.

По мнению Фархада Ибрагимова, если Египет все же решится вступить в вооруженный конфликт в Ливии, то Ближнему Востоку грозит крупномасштабная война с самыми непредсказуемыми последствиями.

«Безусловно, если Хафтар останется один на один с Фараджем и поддерживающей его Турцией, то контроль над Сиртом со стороны ЛНА будет утерян. В то же время, если в войну комплексно подключится Египет, ситуация может кардинально измениться, учитывая тот факт, что его армия — самая боеспособная в арабском мире. В Каире уже не раз заявляли о намерении поддержать Халифу Хафтара, подчеркнув, что в случае взятия Сирта турецкими войсками будет пресечена «красная черта», которая приведет к вторжению египетских военных в соседнюю страну. Таким образом, Египет настроен решительно и открыто посылает сигналы Турции», — подчеркнул эксперт.

На этом фоне возникает угроза не только продолжения внутриливийского конфликта, но и начала на этой территории конфронтации между Турцией и Египтом. Такую возможность признает и главы МИД Турции.

По его словам, если в Ливии сохранится напряженность, это может привести к прямому столкновению зарубежных сил.

При этом министр заверил, что Турция выступает против «нагнетания обстановки» и военных столкновений.

«Турция и Египет боятся друг друга. Если между ними будет столкновение, турки на этом только потеряют. Я допускаю победу Турции над египтянами, но и египетская армия сейчас достаточно уверенная. Турция может делать разные заявления, но в любом случае такая конфронтация ей невыгодна», — уверен Алексей Малашенко.

В свою очередь Вениамин Попов убежден, что военного решения ливийского вопроса не существует, а изменить ситуацию можно только за столом переговоров. «Наступление ничего не даст, кардинального решения этого вопроса не будет. Уже почти десять лет страна почти скатывается в небытие, потому что лишена государственности», — заключил эксперт.

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