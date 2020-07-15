Путин и Меркель осудили идею Киева о пересмотре Минских соглашений

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель негативно оценили предложение Украины пересмотреть Минские соглашения, сообщили в пресс-службе Кремля.
Во время телефонного разговора Путин и Меркель подтвердили безальтернативность Минских договоренностей. В то же время стороны дали негативную оценку заявлениям украинских представителей о важности пересмотра соглашения. Они отметили важность полной реализации комплекса мер, обговоренных в Париже во время саммита «нормандской четверки».
«Путин и Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», — говорится в сообщении.
Телефонный разговор состоялся по инициативе Германии.
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