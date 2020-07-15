Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, 2018 год

Kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.

По информации издания, вероятной датой станет 15 сентября, то есть сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также статья утверждает, что госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил желание Трампа провести встречу. Об этом Помпео якобы сообщил главе МИД России Сергею Лаврову во время телефонного разговора 13 июля.

Официальной информации о подготовке встречи не поступало ни с российской, ни с американской стороны.

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