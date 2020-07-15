США пригрозили новыми санкциями инвесторам «Северного потока – 2»: «Прекращайте работу немедленно»

Вашингтон введет новые санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава госдепартамента США Майк Помпео.

«Это означает (для компаний-участниц) — прекращайте работу немедленно, либо рискуете получить неприятные последствия», — цитирует «Интерфакс» Помпео.

По словам главы госдепартамента США, санкции коснутся и части проекта «Турецкий поток».

В российском МИДе в ответ на слова Помпео заявили, что у США нет эффективно действующих инструментов, кроме силовых приемов. «Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции. Показатель слабости американской системы», — цитирует ТАСС официального представителя МИД России Марию Захарову.

Напомним, в конце 2019 года США ввели санкции в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas, строившая трубопровод, сразу же приостановила работу. Затем в Соединенных Штатах объяснили, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. «Газпром» планировал достроить трубопровод в 2019 году. Против «Северного потока — 2» выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего природного газа в Европу.