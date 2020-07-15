США вводят дополнительные санкции против «Северного потока — 2»

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Maxim Shemetov/Reuters
США вводят дополнительные санкции против газопровода «Северный поток — 2», сообщил глава госдепа Майк Помпео. Об этом пишет «Интерфакс».
«Это означает прекращайте работу немедленно либо — рискуете получить неприятные последствия», — сказал Помпео.
Отмечается, что ограничения также коснутся проекта «Турецкий поток». Меры затрагивают инвестиции и другие виды деятельности, связанные со строительством газопроводов.
Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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