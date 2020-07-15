Алтайское правительство подняло прожиточный минимум 256 рублей

Власти Алтайского края установили прожиточный минимум за I квартал 2020 года, его средняя величина на душу населения составила 9960 рублей. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Виктором Томенко.

Как уточняется на сайте правительства, увеличение прожиточного минимума в крае обусловлено ростом цен на овощи – на 53,5 %, а также корнеплодов – на 21 % и фруктов – на 17,4 %. Чем обусловлен такой скачок цен на эти товары, власти не поясняют. По сравнению с IV кварталом 2019 года прожиточный минимум вырос на 256 рублей и составил 9960 рублей в среднем на душу населения.

Из постановления правительства также следует, что для трудоспособного населения прожиточный минимум был установлен на уровне 10 628 рублей, для пенсионеров – 8583 рубля, для детей – 10 104 рубля.

Таким образом, при определении размера помощи малоимущим семьям и суммы субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг будут учитываться новые показатели.

Напомним, что ранее правительство Алтайского края понижало прожиточный минимум. С IV квартала 2019 года он упал ниже 10 тысяч рублей. Тогда это якобы было обусловлено падением цен на овощи.

Также отметим, что Алтайский край показал второй результат роста стоимости минимального продуктового набора по отношению к декабрю прошлого года: цены с начала года взлетели на 14,2 %. Как сообщал Новосибирскстат, его стоимость составляет 4238 рублей.