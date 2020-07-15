Голикова сказала, сколько денег потрачено на лечение россиян от коронавируса

Вице-премьер вынуждена была признать, что один из пунктов Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции не выполнен.

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за три месяца 2020 года направил 22,3 миллиарда рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Эти данные озвучила сегодня вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе заседания Координационного совета по борьбе с эпидемией.

«По данным ФОМС, с марта по май текущего года – это те данные, которые мы уже имеем по оплаченным счетам как фактические – из программы государственных гарантий на лечение новой коронавирусной инфекции направлено 22,3 миллиардов рублей», — цитируют «Вести» Татьяну Голикову.

До конца июня общий объем направленных на лечение россиян от коронавирусной инфекции составит порядка 40 миллиардов рублей, уточнила вице-премьер. По данным РБК, лечение одного пациента с COVID-19 средней тяжести обходится ФОМС в 100 тысяч рублей, стоимость лечения тяжелой формы возрастает в два раза (200 тысяч рублей). В случае, если пациенту требуется экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) — насыщение крови кислородом —цена лечения становится еще выше.

В то же время Голикова обратила внимание на то, что России удалось пройти пандемию с наименьшими потерями. Процент смертей от коронавируса оказался значительно ниже, чем в других странах, — 2,3%, отметила заместитель председателя правительства. России в числе немногих стран удалось замедлить темпы распространения COVID-19. Хотя Голикова признает, что первые полтора месяца считает самыми страшными, когда приходилось не просто решать много задач, но и в предельно сжатые сроки.

Однако помимо затрат на лечение были и другие, общие траты. Так, 76 млн рублей из госбюджета были потрачены на перепрофилирование и оснащение коек, создание резерва (почти 200 тысяч коек), строительство и оснащение госпиталей при поддержке Министерства обороны и региональных властей, перечислила Голикова.

Ситуация в России в среднем лучше, чем в остальных странах мира, резюмирует вице-премьер. Но, как не без гордости отметила Голикова, правительство не исполнило только один пункт Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России — власти не стали вводить режим ЧС.

«Нам удалось организовать работу таким образом, что не пришлось вводить в стране карантин в режиме чрезвычайного положения. Это, пожалуй, единственный раз, когда неисполнение пункта плана носит абсолютно позитивный характер», — отчиталась Голикова.

И объяснила, почему: благодаря выработке научной стратегии по опережающему реагированию, которая составлялась на основе изучения и оценки распространения инфекции в мире, анализу процесса эпидемии, моделированию ситуации и пр.

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