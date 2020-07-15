Турция отмечает дефицит текущего счёта шесть месяцев подряд

Дефицит текущего счёта составил 3,76 млрд долларов по сравнению с профицитом в размере 1,07 млрд долларов в мае 2019 года, сообщил Центральный банк. 12-месячный скользящий дефицит увеличился до 8,24 млрд долларов.

Согласно опросу Reuters, проведённому среди 12 учреждений, дефицит текущего счёта Турции в мае должен был составить 4 млрд долларов. В апреле дефицит составил 5,06 млрд долларов.

Отметим, что экономический стимул Турции, усиленный во время пандемии COVID-19 С помощью дешёвого кредитования от государственных банков, повысил спрос на импортные товары. Между тем вспышка коронавируса ограничивает продажи турецких товаров и услуг за рубежом.

Центральный банк также сообщил, что чистый отток денежных средств, полученных от продажи товаров, составил 2,73 млрд долларов, что отражает дисбаланс импорта и экспорта.

Дефицит текущего счёта, исключая золото и энергоносители — Турция импортирует почти все потребляемые ею энергоносители — в мае составил 1,85 млрд долларов. В ЦБ также заявили, что в прошлом году в том же месяце отмечался профицит в размере 4,35 млрд долларов.

Турция исторически стремится финансировать свой дефицит текущего счёта за счёт доходов от туризма, иностранных инвестиций и других притоков. Доходы от туризма упали почти до нуля в мае из-за сокращения численности населения по всему миру.

По данным Центрального банка, чистый отток портфельных инвестиций в мае составил 2,54 млрд долларов. Нерезиденты продали чистые акции на 1 млрд долларов и облигации на 986 млн долларов. Прямые инвестиции составили 118 млн долларов, увеличившись на 36 млн долларов по сравнению с маем прошлого года.

Валютные резервы банков в мае выросли на 2,72 млрд долларов. Они упали на 8,61 млрд долларов в апреле, когда он продал доллары через государственные банки, чтобы поддержать лиру.

После публикации данных курс лиры практически не изменился и составил 6,86 за доллар. В начале мая он упал до рекордно низкого уровня 7,269 за доллар.