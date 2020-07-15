Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО

На Волині скасували деякі каратинні обмеження.

Відповідне рішення прийняла сьогодні, 15 липня, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Інформують, що сьогодні в смт Ратне відбулось виїзне засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де серед питань порядку денного розглянули питання епідемічної ситуації в області. Зокрема, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко звернувся до головного санітарного лікаря області Наталії Янко з проханням озвучити показники захворюваності вцілому в області та окремо у кожному районі, аби врахувати це при прийнятті рішення.

Як повідомила Наталія Янко, упродовж останнього тижня в області спостерігається тенденція до зниження захворюваності. Так, показник динаміки випадків інфікування набув сталоі тенденції до зниження і на сьогодні складає мінус 22,6 % (при рекомендованому не більше +10 %). Кількість інфікувань за останній тиждень зменшилась на 30 %. Середній показник захворюваності в області зменшився до 28,3 на 100 тис. населення.

Тож члени комісії проголосували за деякі помякшення карантинних норм. Зокрема, дозволили пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення та відвідування дошкільних закладів. Окрім того, скасували обмеження щодо роботи закладів розміщення (бази відпочинку, санаторії тощо). Однак, важливою умовою залишається обовязкове дотриманням вимог, що встановлені головним санітарним лікарем України.

Нічним клубам, кінотеатрам, ресторанам, кафе, барам тощо дозволили працювати з 7.00 до 23.00.

«Усі ми розуміємо, що людям треба працювати, аби забезпечувати себе та утримувати сімї. Ми розуміємо, що хоче працювати на повну потужність бізнес, а люди, окрім роботи, повинні мати можливості для відпочинку та дозвілля, — зазначив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. — Разом із цим, пандемія ще триває, тому ми повинні навчитися жити в умовах карантину».

Нагадаємо, учора, 14 липня, перевізники та водії автобусів для міжобласних перевезень влаштували мирний мітинг під стінами Волинської обласної державної адміністрації з вимогою дозволити відновити перевезення.