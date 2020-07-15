Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Путина за поставку тест-систем из РФ

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Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного…

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе разговора принц поблагодарил российского лидера за предоставление ОАЭ партии российских тест-систем для определения коронавирусной инфекции.

«Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины», — указано в сообщении.

Также лидеры затронули двухстороннее сотрудничество, в том числе реализацию договоренностей по итогам госвизита Путина в ОАЭ в октябре 2019 года.

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