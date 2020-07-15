В Непале нашли новые разломы: они могут вызвать катастрофическое землетрясение

Специалисты из Альбертского университета в Эдмонтоне, который находится в Канаде, обнаружили несколько новых разломов у подножия Гималайского хребта. Ученые уверены в том, что эти трещины в будущем могут стать причиной возникновения невероятно сильного землетрясения в регионе, который считается на сегодняшний день густонаселенным, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Обнаруженные специалистами разломы указывают на тот факт, что на самом деле тектоническое движение происходит примерно на 40 км южнее, чем считалось раньше. Сеть разломов также является доказательством того, что Гималаи продолжают деформироваться и вскоре могут появиться новые горные хребты. Во время исследования учеными применялись сейсмические профили. Это специальное изображение срезов поверхности земли. Профили были собраны достаточно давно с помощью регистрации звуковых волн, которые отражались от осадочных слоев, расположенных под рекой Ганг.Последние 100 миллионов лет Индийский субконтитент стабильно двигался в северную сторону. В последние 50 миллионов лет он постепенно стал направляться в сторону Азии, что стало причиной возникновения Гималайского хребта. На сегодняшний день этот горный массив считается самым большим в мире. На данный момент Индия продолжает двигаться по 2 сантиметра в год в сторону Азии.Из-за того, что движение плит слишком прерывистое, это может спровоцировать сильное землетрясение. Так, как данный регион густонаселенный, то это станет настоящей катастрофой.В 2015 году в Непале уже произошло сильное землетрясение – около 8 баллов. Тогда было разрушено огромное количество зданий. Около 8 тысяч человек погибло и еще 14 были тяжело ранены.