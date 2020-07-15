Власти РТ смягчили ограничения из-за коронавируса. Открываются ТЦ и кафе

В Татарстане с 15 июля начали действовать новые послабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление кабинета министров РТ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно тексту документа, с сегодяшнего дня:

разрешена работа аттракционов на открытом воздухе и зоопарков (в части вольеров на открытом воздухе);

допускается работа объектов розничной торговли при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в помещении, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра площади, доступной для посетителей;

разрешается регистрация браков с общим количеством участников до 10 человек в помещениях площадью менее 40 кв. метров. Если площадь места регистрации превышает 40 кв. метров, то на церемонии может присутствовать большее количество людей из расчета 4 кв. метра на человека;

объекты общественного питания могут работать при нескольких условиях: расстояние между столиками не менее 1,5 метров, за одним столом могут находиться не больше 4 человек, заведение может быть заполнено максимум на 50%;

на открытом воздухе допустимы банкеты, но количество участников не может превышать 50 человек. Также действует требование к предельному числу лиц из расчета 4 кв. метра на человека;

до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки прибывающие на территорию Татарстана из-за рубежа вывозными рейсами обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту проживания (пребывания). На двухнедельную изоляцию уходят также те, кто проживает совместно с прибывшими из-за границы.

Сохраняется запрет на работу кинотеатров, кальянных, ночных клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров, массовые мероприятия, в том числе в парках и скверах. В такси по-прежнему разрешено перевозить не более двух пассажиров без учета несовершеннолетних лиц.

Ранее смягчить ограничения рекомендовало управление Роспотребнадзора по РТ.