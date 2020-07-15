Житель Великобритании обнаружил место, где приземлился НЛО

Один из жителей Великобритании отправился в поход в лес недалеко от своего дома. Он даже подумать не мог о том, что найдет место, которое будет напоминать аномальный участок, показанный в «Секретных материалах», сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Бен Лэндрикомб, который проживает в городе Плимут, 13 июня был в туристическом лагере, расположенном рядом с деревней Меддон. После обеда он решил, что нужно пойти прогуляться вместе со своей собакой. Около 16:00 мужчина нашел в лесу очень странное место, которое было завалено огромными деревьями. Интересным моментом стало то, что деревья лежали так, будто бы их сначала пригнули к земле и только потом сломали с помощью какой-то просто невероятной силы. Кроме того, у большинства деревьев отсутствовали верхушки. Тогда Бен предположил, что в этом месте могла произойти незапланированная посадка НЛО. Мужчина начал снимать увиденное на телефон и при этом пошутил, что у него создается впечатление, будто бы за ним кто-то следит. Практически сразу после этих слов он услышал громкий крик неизвестного существа. Это было более, чем достаточно, чтобы Бен вместе со своей собакой немедленно покинули это странное место. Оно и так было жутким, но когда появились крики и непонятные громкие звуки, мужчине стало еще страшнее. В своем видеоролике Бен говорит о том, что на обнаруженном им месте точно что-то упало. Среди леса не может просто так образоваться огромная щель, а деревья вокруг нее не могли сломаться самостоятельно. Стоит отметить, что природный заповедник, расположенный в области Меддона, считается отличным местом отдыха для туристов. Здесь нет вырубки деревьев и каждый год деревню посещает огромное количество туристов. На данный момент местные власти пытаются разобраться в том, что же именно снял на видео Бен в лесу. При этом мужчина отказался еще раз возвращаться на странное место.