Вирусолог, которая сбежала из Китая и рассказала миру правду о коронавирусе, боится за свою жизнь

Доктор Ли Мэн Ян рассказала о том, что ее начальство в самом начале пандемии коронавируса, скрывало всю правду. На самом деле Пекин пытался заставить всех молчать, но долго это продолжаться не могло, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Вирусолог поделилась подробностями того, как пытались скрыть от общества правду о том, насколько опасен коронавирус. Теперь женщина боится за свою жизнь, ведь ей могут отомстить за раскрытие засекреченной информации. Китайские власти очень плохо относятся к информаторам. Они хотят, чтобы общество молчало не только о ситуации с коронавирусом, но и о многих других серьезных вещах. Также вирусолог добавила, что она ждет действительно подходящего момента, чтобы рассказать обо всех подробностях и предоставить властям США реальные доказательства. Как говорит доктор, власти Пекина еще в начале декабря прекрасно знали о том, что заразилось коронавирусом больше 40 человек. На тот момент уже было понятно, что вирус способен без проблем передаваться от человека к человеку. Стоит отметить, что в мае одна из австралийских газет опубликовала данные, полученные из разведывательного досье, которое составлялось агентством Five Eyes. В нем рассказывается о том, китайские власти продолжали вплоть до 20 января отрицать тот факт, что вирус может передаваться между людьми. Вирусолог в свою очередь говорит, что если бы правительство не скрывало правду, то можно было бы без проблем спасти огромное количество жизней. Эту пандемию можно отнести к числу самых крупных. И чем раньше началась бы с ней борьба, тем меньше бы людей умерло. Стоит отметить, что в самом начале распространения коронавируса опытные специалисты не обратили никакого внимания на те выводы о вирусе, которые сделала доктор Ли Мэн Ян.