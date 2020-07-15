В исследовании ЦБ Турции ухудшились инфляционные ожидания

Ожидается, что инфляция потребительских цен к декабрю составит 10,22%, сообщил ЦБ со ссылкой на июльский опрос, проведённый с участием представителей финансовой отрасли и бизнеса. Надо сказать, что в предыдущем опросе в июне индекс потребительских цен зафиксировался на отметке 9,54%.

Отметим, что Центробанк на заседании комитета по монетарной политике в прошлом месяце оставил процентные ставки на уровне 8,25%, сославшись на инфляционное давление. Банк снизил базовую процентную ставку с 24% в июле прошлого года, когда власти отправили в отставку и назначили нового главу ЦБ за то, что он не поддерживал экономическую политику правительства, ориентированную на рост.

Кроме того, инфляция в Турции ускорилась до 12,6% в июне с 11,4% в мае. Согласно нынешним прогнозам Центрального банка индекс потребительских цен на конец года достигнет 7,4%, но ожидается, что этот показатель будет пересмотрен в сторону повышения.

Взвешенная стоимость финансирования ЦБ на конец июля составляла 7,74%, что мало изменилось по сравнению с прогнозом на конец июня в 7,76%, представленном в том же опросе в прошлом месяце. Это говорит о том, что участники исследования не ожидают изменений в денежно-кредитной политике по итогам встречи руководителей Центробанка, которая состоится 23 июля.

Способность Центрального банка устанавливать процентные ставки подрывается правительством, пишет Ahval. Эрдоган считает, что более высокие процентные ставки способствуют росту инфляции, что противоречит традиционной экономической теории, согласно которой повышение процентных ставок является инструментом борьбы с повышением цен.

Вместе с тем ожидалось, что к концу года курс лиры составит 7,018 за доллар по сравнению с 6,992 за доллар в предыдущем опросе в июне. Лира в понедельник упала менее чем на 0,1% до 6,85 по отношению к доллару.

Дефицит счёта текущих операций в этом году может достигнуть 14,64 млрд долларов, сообщил Центральный банк со ссылкой на опрос. Согласно прогнозам за июнь, дефицит зафиксируется на уровне 11,59 млрд долларов. В последние месяцы импорт в Турцию увеличивался более быстрыми темпами, чем экспорт из страны, что привело к дефициту текущего счёта.

Прогнозы экономического роста в этом году остались неизменными с июня на уровне 1,3%. По оценкам, в январе рост составил 3,4%. Международный валютный фонд прогнозирует сокращение экономики Турции на 5% к 2020 году.

Меж тем турецкий президент заявил в этом месяце, что ожидает сильного экономического роста во второй половине года, поскольку страна оправилась от пандемии COVID-19. Правительство стремится стимулировать экономическую активность, наводняя экономику дешёвыми займами от государственных банков, и призывая кредиторов отсрочить платежи по кредитам предприятий и потребителей.