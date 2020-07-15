Строительные фуги, их виды, использование и преимущества

После укладки плитки на пол или стены возникает необходимость обработки образовавшихся швов. Для этого предназначается специальная плиточная затирка, которую специалисты по ремонту называют фугой. В продаже есть фуги цементные, а также те, которые сделаны на основе эпоксидных смол, полиуретана и т. д.

Виды фуг для затирки швов

Цементная фуга делается из цементного порошка в соединении с пластификаторами, пигментными веществами и некоторыми другими добавками. Отлично подходит для затирки швов, ширина которых не превышает 5 мм. Продаётся или в виде смеси, полностью готовой к использованию, или в виде порошка. Перед применением его нужно смешать с водой в пропорциях, указанных производителем. Можно добавить в смесь собственноручно подобранный краситель или же сразу купить затирку нужного цвета.

Главным преимуществом цементной фуги является её доступная стоимость. Недостатком же можно назвать не очень хорошие эксплуатационные характеристики. Без надлежащего ухода она быстро загрязняется, вывести грязь с цементного раствора бывает сложно.

Эпоксидная фуга стоит дороже, но зато отличается устойчивостью к агрессивной среде. Кроме эпоксидных смол, в состав такой затирки может входить отвердитель, кремниевый песок и другие компоненты. Эпоксидные фуги универсальны − их можно использовать не только на кухнях и в ванных комнатах, но и в лабораториях, медицинских учреждениях, заведениях общественного питания и т. д.

Среди преимуществ качественной эпоксидной фуги нужно назвать:

устойчивость к влаге;

долговечность;

её не поражает грибок, что особенно важно в помещении с высокой влажностью воздуха;

отличные декоративные качества.

При работе с эпоксидной затиркой нужно соблюдать осторожность, защитить органы дыхания и обеспечить приток свежего воздуха в помещение. Наносить фугу нужно быстро, чтобы избежать её преждевременного отвердевания.

Полиуретановая фуга отлично подходит для затирки швов между плитками, уложенными внутри здания. Она удобна в нанесении и достаточно эластична. Подходит не только для керамической плитки, но и для искусственного камня, стекла и других материалов.

Преимущества использования фуги

Использовать фугу для затирки швов стоит и из практических, и из эстетических соображений. Она укрепляет швы, повышает их плотность и не позволяет влаге просачиваться между плитками. Благодаря фуге увеличивается срок службы плитки, искусственного камня и других материалов, использующихся для облицовки внутри и снаружи зданий.

Затирка также защищает швы от поражения грибком, который способен испортить внешний вид любой облицованной плиткой или другим материалом поверхности. Фуга особенно важна в кухне и ванной, где из-за высокой влажности создаются оптимальные условия для развития грибка и плесени.

Благодаря фуге, правильно подобранной под цвет плитки, последняя смотрится более красиво. В настоящее время в продаже есть множество фуг разных цветов и оттенков, что позволяет хозяину реализовать свои самые смелые идеи при отделке помещения.

Несколько слов о выборе

Лучше покупать фугу от хорошо известных производителей (например фуги ceresit, sopro и т.д), качество продукции которых уже проверено временем. Что касается выбора цвета, то он зависит от цвета и рисунка самой плитки. При желании можно смешать несколько фуг разных цветов, чтобы добиться оригинального оттенка смеси.

Для обработки швов на полу лучше не использовать слишком светлую фугу, ведь на ней будут видны малейшие загрязнения. Если речь идёт о затирке швов на декоративной мозаике или панно, то для этого стоит выбрать бесцветную фугу на основе эпоксидной смолы.