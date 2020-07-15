У Ковелі посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками

У Ковелі на вулиці Незалежності патрульні виявили у чоловіка речовини наркотичного походження.

Подія трапилась учора, по обіді, повідомляє пересслужба патрульної поліції Волині.

Відповідно до статі 34 Закону України «Про Національну поліцію» патрульні застосували поліцейський превентивний захід – поверхневу перевірку, під час якого у 41-річного місцевого жителя виявили поліетиленовий пакет з сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, зовні схожу на наркотичну.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції, яка вилучила речовину, для проведення експертних досліджень.

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