В Гонконге задержан зампредседателя Демократической партии

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В Гонконге задержан заместитель председателя Демократической партии Ло Цзяньси по делу о его участии в антиправительственных протестах в 2019 году. Об этом сообщило радио RTHK.

Цзяньси обвиняют в участии в незаконных собраниях, перетекавших в массовые беспорядки, у здания Политехнического университета 18 ноября прошлого года.

Отмечается, что после задержания политик был отпущен под залог. Он должен предстать перед судом в августе.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, его целью является борьба с терроризмом и сепаратизмом, подрывом госвласти и тд. Максимальное наказание за нарушение по данному закону — пожизненное заключение.

Предполагается, что благодаря инициативе власти смогут пресекать действия радикалов, в том числе участвующих в протестах в прошлом году.

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