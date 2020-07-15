В Гонконге задержан зампредседателя Демократической партии

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В Гонконге задержан заместитель председателя Демократической партии Ло Цзяньси по делу о его участии в антиправительственных протестах в 2019 году. Об этом сообщило радио RTHK.
Цзяньси обвиняют в участии в незаконных собраниях, перетекавших в массовые беспорядки, у здания Политехнического университета 18 ноября прошлого года.
Отмечается, что после задержания политик был отпущен под залог. Он должен предстать перед судом в августе.
30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, его целью является борьба с терроризмом и сепаратизмом, подрывом госвласти и тд. Максимальное наказание за нарушение по данному закону — пожизненное заключение.
Предполагается, что благодаря инициативе власти смогут пресекать действия радикалов, в том числе участвующих в протестах в прошлом году.
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