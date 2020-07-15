Минниханову показали доработанный проект реконструкции ТЦ «Кольцо»

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили концепцию реконструкции торгового центра «Кольцо». Проект доработали с учетом замечаний, полученных ранее. Презентация состоялась перед зданием ТЦ.

«Минниханов в целом одобрил концепцию. В то же время, учитывая, какой высокий интерес объект вызывает у жителей столицы, поручил представить ему окончательную полную презентацию, прежде чем приступить к работам», — сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она добавила, что проект, в частности, предусматривает создание эксплуатируемой крыши с кафе и зонами отдыха и расширение парковочных мест за счет подземной парковки.

Напомним, победителем конкурса на реконструкцию «Кольца» в октябре 2019 года стало московское бюро Heads Group. Уже тогда стало известно, что выбранный проект ждет глубокая доработка. Авторы проекта-победителя предложили оформить здание в двух визуальных сценариях — дневном и ночном, с подсветкой и проекцией исторического облика. Предполагалось, что реконструкция будет включать ликвидацию подземного перехода перед ТЦ, но от такой идеи отказались.

По мнению президента РТ, здание должно быть максимально похоже на то, которое построили изначально.