15 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Берегиня отмечается 15 июля 2020 года (по старому стилю – 2 июля). Он посвящен славянскому мифическому существу.

Название праздника «Петровая Матка» пошло от имени апостола Петра, которого люди чествовали незадолго до этого – 12 июля. «Сырой Богородицей» этот день в народе называют за то, что образ Берегини смешался с образом Богоматери.

Берегиня – славянское божество, мать всех духов. Ее называли в народе также Ладой. Это хранительница дома, защитница людей от зла, беды, болезней, смерти, покровительница урожая. Люди поклонялись ей в образе березы.

Нередко ее связывали с русалками, в которых превращались засватанные девушки, умершие до замужества.

После принятия христианства образ Берегини слился с образом Богоматери. Ей молились о хорошем урожае.

Хозяйки готовят на ужин вареники с вишней.

В этот день принято сажать березу возле дома. Славяне верят, что это дерево оберегает людей и жилища от нечистой силы.

В этот народный праздник девушки проводят любовные привороты. Они тайно кладут на порог дома веточку березы. После того как возлюбленный переступает ветку, прячут ее в сухое место и проговаривают: «Как этот прут сохнет, так пусть и он, …(имя парня), от любви ко мне сохнет».

Какой церковный праздник сегодня, 15 июля 2020 годаПо церковному календарю 15 июля поминают святителя Иувеналия (Ювеналия) Патриарха Иерусалимского, ревностного поборника православия.

Патриархом Иерусалимским Иувеналий был с 420 по 458 годы. В этот период Церковь потрясали многочисленные ереси, в том числе несторианство, умалявшее Божественную природу Христа, и евтихианство, принижавшее Человеческую природу Спасителя.

Святитель присутствовал на III и IV Вселенских соборах и боролся против этих лжеучений, утверждая истинность православия.

От еретиков святитель претерпел много страданий. На время он был лишен своей кафедры и укрывался в Константинополе. Он вернулся в Иерусалим и снова был возведен на престол императором Феодосием. Святитель мирно скончался в 458 году.