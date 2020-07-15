В Нью-Йорке голодные крысы начали нападать на людей

Карантин отрезал грызунов от главных источников пропитания, вследствие чего их активность увеличилась. Голодные крысы стали наглее, они больше не прячутся от людей. Дело дошло до того, что грызуны стали нападать на людей, если видят у них еду, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. 22 июня наконец-то открылись некоторые рестораны, обслуживающие людей на улице. Компаньонами людей в таких заведениях стали грызуны: они бегают между столами и стульями в поисках хоть каких-то крошек. По словам ресторатора Джакомо Романо из заведения Ciccio в Сохо, на Манхэттене, бывали случаи, когда крысы упорно преследовали его гостей. Например, на прошлой неделе одна небольшая крыса бегала у ног гостя. Можно только представить его реакцию на это. Нью-Йорк всё время сражается с крысами, однако, судя по их распространению, безрезультатно. Грызуны способны адаптироваться практически к любым условиям обитания. Их легко можно встретить на улицах и в метро. Неизвестно, сколько еще люди будут терпеть умных, но весьма противных «соседей». Рестораторы призывают коммунальщиков начать действовать любыми методами: город и так переживает кризис, а крысы всё только усугубляют. Напомним, Нью-Йорк стал одним из эпицентров коронавирусной инфекции. В нем скончалось больше 20 тыс. человек. Улучшение обстановки началось в апреле: именно тогда коронавирус пошел на спад. Крысы не только неприятны гражданам, но могут также переносить заболевания. Еще одной эпидемии город не выдержит: много заведений закрылось навсегда, предприниматели находятся в сложном положении, особенно собственники ресторанов. Им разрешили принимать гостей только на улице, в связи с чем многие заведения до сих пор закрыты.