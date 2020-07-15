В Монголии зафиксирована первая смерть от бубонной чумы

Смерть наступила еще в воскресенье: медикам потребовалось некоторое время на подтверждение причины смерти. За несколько дней до инцидента парень вместе с товарищами съел мясо монгольского сурка. Сейчас все, кто контактировал с умершим, находятся на карантине.

Смерть от чумы подтвердил тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР). На прошлой неделе СМИ сообщали, что имелись также случаи заражения заболеванием во Внутренней Монголии, которая находится на Севере Китая. Чуму подцепил мужчина. Согласно последним данным, он идет на поправку. Контактировавших с больным тоже отправили на карантин.

По мнению Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, вспышка с большой долей вероятности будет носить локальный характер. Чума – весьма редкое заболевание, появляющееся в определенных зонах. Лечение производится антибиотиками: в первые 24 часа после появления симптомов важно принять ряд лекарств для спасения жизни.

Бубонная чума – опасное природное заболевание, которое поражает лимфатические узлы с дальнейшим образованием бубонов. Причиной инфекции становятся бактерии Yersiniapestis. Их, как правило, переносят крысы и сурки. Заражение возможно как при контакте с самими животными, так и через блох. При отсутствии должного лечения следует летальный исход, а для заражения достаточно здоровому человеку прикоснуться к больному.