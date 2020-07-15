Из-за пандемии коронавируса может резко увеличиться число смертей от малярии, туберкулеза и ВИЧ

По мнению экспертов, смертность будет только возрастать в ближайшие несколько лет. Системы здравоохранения стран перегружены, поддерживать уже имеющиеся программы финансово и физически невозможно.

Согласно прогнозам, на 36% возрастет смертность от малярии, на 10% ‒ от ВИЧ и на 20% ‒ от туберкулеза. Числа весьма большие, они определяют тысячи смертей. Для улучшения ситуации нужно сохранить хотя бы базовую помощь, а также продолжить профилактические работы по этим заболеваниям.

Не совсем утешительные прогнозы были составлены благодаря компьютерному моделированию. За основу были взяты четыре разные сценария эпидемии: отсутствие каких-либо действий, смягчение на протяжении полугода, подавление за два месяца и подавление за год. Также были учтены различные способы передачи заболеваний при отсутствии сдерживающих факторов. Исследование стало возможным за счет финансовой поддержки Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Департамента международного развития Британии, Совета медицинских исследований и Wellcome Trust.

Перечисленные заболевания являются более серьезными, нежели коронавирус, поэтому их сдерживание ни в коем случае нельзя прекращать. Статистика гласит, что ежегодно умирает около 2,6 млн человек от этих болезней. Различные программы помогли сократить число смертей от ВИЧ и малярии в 2 раза.