В России многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В законопроект об изменении в избирательном законодательстве внесены поправки, согласно которым в случае проведения многодневных выборов или референдума, власти не будут проводить досрочное голосование, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

В соответствии с действующим законодательством, избирателям, которые по уважительным причинам не могут проголосовать в основной день, должна быть предоставлена возможность сделать это досрочно.

Согласно поправкам, если в России будут проводиться многодневные выборы, то власти не обязаны устраивать досрочное голосование, а также голосование по открепительным удостоверениям.

Ранее зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов сообщал, что профильный комитет Госдумы одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах.

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