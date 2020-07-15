«Дайте оружие»: азербайджанцы митингуют в поддержку армии

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Участники во время шествия в Баку в память о военнослужащих, погибших на азербайджано-армянской…

Участники во время шествия в Баку в память о военнослужащих, погибших на азербайджано-армянской границе, 14 июля 2020 года

РИА «Новости»

Жители Баку вышли на митинг в поддержку азербайджанских военнослужащих, которые участвуют в боестолкновениях с ВС Армении на границе между государствами. Как передают СМИ, участники демонстрации пытались прорваться в здание парламента, поэтому полиция применила против них водометы. Перестрелка, которая стала причиной такой акции, началась 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.

Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Аналогичные митинги прошли и в других городах Азербайджана.

Как сообщает корреспондент РИА «Новости», участники акции размахивали национальными флагами, скандируя «Карабах наш!», «Слава армии» «Солдаты вперед», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию». Издание Report подчеркивает, что тысячи молодых людей с флагами страны прошлись в сторону «Аллеи шехидов». В свою очередь, Azadliq отмечает, что собравшиеся призывали возобновить военные действия и «дать им оружие».

Через несколько часов после начала стихийного митинга многочисленная толпа собралась на улицах Парламента, Низами и Лермонтова в центре Баку. На нескольких центральных улицах столицы полиция организовала кордоны, чтобы не позволить людям прорваться к зданиям парламента, администрации президента и минобороны, которые расположены недалеко друг от друга.

По информации РИА «Новости», демонстранты пытались ворваться в здание парламента, поэтому полиция применила водометы для их разгона.

Вместе с тем в Telegram-канале информационного портала «Инфотека24» утверждается, что попытка прорыва была удачной и протестующим удалось прорваться в здание. Канал также опубликовал видео, где видны протестующие внутри здания и сотрудники правоохранительных органов, входящие туда. На другом видео канала запечатлено применение водометов в ходе протестов.

Военнослужащие Армении и Азербайджана начали перестрелку на границе 12 июля. Они обвиняют друг друга в провокациях. Как сообщили в тот день в минобороны Азербайджана, подразделения ВС Армении задействовали артиллерию в попытке атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы. После этого завязался бой.

По данным Баку, противник понес потери и отступил. Военные сообщили, что в бою погибли два азербайджанских военнослужащих, пятеро получили ранения, но позже от полученных ранений скончался еще один солдат.

При этом у Еревана своя версия происходящего. Пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян утверждала, что около 12:30 12 июля азербайджанские военнослужащие на автомобиле УАЗ попытались нарушить госграницу на тавушском направлении. По ее словам , после предупреждения армянской стороны противник оставил автомобиль и вернулся на свои позиции.

«В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе», — отметила пресс-секретарь.

Как сообщили 14 июля в минобороны Армении, их армия в ходе непрекращающихся боестолкновений потеряла майора и капитана ВС страны. «В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке государственной границы получили смертельные ранения майор ВС Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян», — указали в военном ведомстве. Кроме того, армянская сторона потеряла двух младших сержантов.

По словам замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев, слова которого передает vesti.az, в результате обстрелов на границе с Арменией погибли два высокопоставленных азербайджанских военных. «Сегодня утром героически пали во время боев генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев», — сказал Велиев.

По данным vesti.az, в ходе боевых действий погибли еще пять военнослужащих, среди которых два майора.

До этого в Баку сообщали о гибели четырех военных, то есть с начала столкновений на границе Азербайджан потерял 11 человек.

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. «Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта.

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