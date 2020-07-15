Загородные детские лагеря Алтайского края пропустят летний сезон 2020 года

В правительстве Алтайского края приняли окончательное решение о летнем отдыхе детей в период пандемии. В нынешнем сезоне ни один загородный лагерь, за исключением учреждений, которые уже приняли детей-сирот, работать не будет. Об этом 15 июля заявила вице-губернатор региона Ирина Долгова на заседании краевой межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. Как уточнили в Минобрнауки Алтайского края, родители смогут вернуть оплаченные за путевки деньги, а вот школьников теперь все лето придется развлекать в формате онлайн и через активности, придуманные студентами и муниципалитетами.

Со слов Ирины Долговой, органы исполнительной власти края и местного самоуправления провели работу по организации летнего отдыха детей, но все усилия были напрасны. «На сегодняшний день все было готово к открытию загородных лагерей – но, к сожалению, санитарно-эпидемиологическая ситуация не позволяет нам этого сделать, что и подтвердил Роспотребнадзор», — заявила зампред правительства. Чтобы вернуть деньги, уже оплаченные родителями за путевки, им нужно зайти на сайт «Алтайские каникулы», найти там форму заявления, заполнить ее и отправить в электронном виде, обычной почтой или через платформу «Заявка22», не забыв указать ФИО ребенка, дату рождения, номер заявки-заявления и банковские реквизиты для возврата средств. Деньги будут направлены на расчетный счет родителя в течение 30 дней.

Глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко в свою очередь призвал муниципалитеты взять на себя ответственность за детский досуг, чтобы школьники были хоть чем-то заняты. «Консолидация, координация, планирование, контроль, и межведомственное взаимодействие – это основные принципы в работе по организации летнего отдыха 2020 года. Нам нужны не прожекты, а реальная деятельность муниципалитетов, ориентированная на конкретный результат», — заявил Костенко.

По его словам, министерство уже предпринимает шаги для организации интересного и полезного летнего отдыха. Так, на портале «Алтайские каникулы» с начала июня реализуется проект «Умные каникулы онлайн». Как считают в ведомстве, на этом ресурсе дети могут с пользой провести время, развивая свои способности. Творческие задания, зарядки, танцы, познавательные мастер-классы помогают им оставаться в физическом и интеллектуальном тонусе. «Они учатся готовить, создавать материальные арт-объекты, посещают виртуальные экскурсии по родным местам, постигают компьютерные премудрости», — рассказали в Минобрнауки края. О посещаемости этого портала не сообщается.

Также занятия и конкурсы организуют учреждения дополнительного образования: Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи, Алтайский краевой детский экологический центр, Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22». Кроме того, в министерстве отчитались, что студенты вузов и средних профессиональных учебных заведений края участвуют в таких акциях, как «Игры нашего двора», «Вожатый нашего двора», «Дворовый тренер». Дети сел и городских микрорайонов получают возможность небольшими коллективами проводить спортивные соревнования, заниматься в творческих кружках. По инициативе Минобрнауки силами студентов и родителей студентов колледжей созданы «Родительские патрули», которые следят за безопасностью детей на воде.

Между тем у общественности новость о закрытии загородных лагерей в текущем сезоне вызвала неоднозначную реакцию. Так, в Telegram-канале «Алтайские крайности» обратили внимание, что по сути теперь летним досугом должна заниматься муниципальная власть через сомнительные активности вроде «Дворовый тренер», «Игры нашего двора». При этом есть мнение, что у муниципалитетов ни времени, ни средств на это нет, поэтому по большому счеты все это может остаться лишь красивым текстом на бумаге. Следствием этого может стать тотальная незанятость детей, которая приведет к росту детского травматизма и детской преступности в летнее время.

Напомним, о том, что летом 2020 года детские лагеря могут так и не открыться, уже заявляла начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора Алтайского края Лариса Зубова в ходе общения с журналистами 13 июля. Она затронула тему возобновления деятельности кинотеатров, саун, бань, душевых и соляриев. По словам представительницы Роспотребнадзора, их предлагалось открыть с 1 августа, однако ведомство настояло на том, чтобы повременить с этим решением, поэтому пока они останутся закрытыми. Та же участь. по ее словам, ждет и загородные лагеря. Речь об их запуске не стоит. Смены летнего отдыха организованы только для детей-сирот – их разместили в пяти загородных заведениях под строгим контролем. Что касается детей из обычных семей, то их родителям придется подать заявления на возврат средств, а в случае отказа организаций вернуть деньги обращаться в суд.