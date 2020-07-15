Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

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Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала «сильный» иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что все они вырабатывали нейтрализующие антитела, которые, по мнению ученых, важны для создания иммунитета к вирусу. Участники испытаний получили по две различных по объему дозы вакцины.

В компании заявили, что после двух прививок вакцина вызвала «сильный» иммунный ответ у всех испытуемых. При этом уровни нейтрализующих антител у пациентов в группе с высокой дозой были в четыре раза выше, чем у выздоровевших пациентов с коронавирусом.

Клинические испытания вакцины начались 16 марта. Всех участников (45 человек) распределили на несколько групп, которые получали разные дозы вакцины. Как было установлено, у людей, получавших небольшое количество сыворотки, выработались антитела, как у тех, кто уже переболел вирусом. Те, кто получал большую дозу вакцины, имели намного больше антител, чем выздоровевшие после лечения от COVID-19.

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