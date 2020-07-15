Больше 230 человек задержали на стихийных акциях в Беларуси

На несанкционированных стихийных акциях в Минске и других белорусских городах, прошедших накануне, задержали больше 230 человек. Об этом сообщается на сайте не зарегистрированного властями Беларуси правозащитного центра «Весна».

Согласно информации правозащитников, в ходе акции было задержано около 10 журналистов, которых через некоторое время отпустили. В списке задержанных, опубликованном на сайте «Весны», фигурирует также гражданин России.

Задержания проходили и в других белорусских городах — Гродно, Столбцах, Бобруйске, Солигорске, Бресте, Гомеле и Пружанах.

Акции начались после того, как ЦИК Беларуси вынес решение об отказе зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты страны. Причиной отказа председатель Центризбиркома Лидия Ермошина назвала письмо из комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах. Президентские выборы в Беларуси должны пройти 9 августа.

В МВД Беларуси накануне попросили граждан проявить разум и мудрость и не поддаваться на провокации. По информации ведомства, людей призвали выйти на улицы интернет-ресурсы и пользователи сети, находящиеся за пределами Беларуси.