Власти заявили о том, что дети пойдут в школу 1 сентября 2020 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что дети пойдут в школу 1 сентября. Как она пояснила, «главное, чтобы процесс обучения был безопасным. У нас новые условия жизни. Они не запредельно страшные. Они не невыполнимые».

Попова добавила, что во второй половине августа будет принято решение касательно проведения традиционных линеек в школах 1 сентября. Все зависит от ситуации с коронавирусом к тому времени.

Роспотребнадзор утвердил новые требования к работе образовательных и других детских организаций. Они будут действовать до 1 января 2021 г. Так, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных классов. Это значит, что традиционной линейки на 1 сентября не будет. На входе в школу — измерение температуры, обработка рук антисептиком. Дети будут учиться в одном кабинете по всем предметам, кроме тех, что требуют спецоборудования (физкультура, изо, технология, физика, химия). Уроки и перемены должны начинаться в разное время.

«Выполнить новые правила будет сложно, особенно в тех школах, где и так учатся в 2–3 смены. Я и близко не вижу для этого технической возможности. Посмотрим, как администрации школ будут выходить из ситуации, а чиновники — реагировать. На мой взгляд, где-то это будет похоже на профанацию», — высказался председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.

Напомним, школы многих регионов перешли на дистанционное обучение в марте 2020 из-за распространения коронавирусной инфекции. Дети считаются лучшими ее переносчиками, поэтому им было рекомендовано учиться в домашних условиях.