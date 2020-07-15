СПЧ предложил провести административную амнистию

Главе РФ Советом по правам человека 7 июля было предложено провести впервые за всю историю России административную амнистию. В частности Совет призывает амнистировать тех людей, которым были выписаны штрафы за недобросовестное соблюдение карантинного режима.

Амнистия в 2020 году — будет в России или нетВ Кремль направлена просьба, чтобы провести впервые за историю Российской Федерации помилование по правонарушениям административного характера. Члены Совета считают, что следует освободить от ответственности всех граждан, нарушивших правила самоизоляции.

Снять с россиян административные штрафы предложено и для тех, у кого было установлено приложение «Социальный мониторинг». Снять обязательства с тех, кто вышел на прогулку во время запрета, или нарушил масочно-перчаточный режим. Не будет распространяться амнистирование на тех граждан, которые не соблюдали правила, из-за чего произошло заражение коронавирусной инфекционной болезнью другого человека или нескольких людей.

Совет предлагает провести амнистию лишь потому, что большинство россиян сейчас в условиях экономического кризиса не может оплатить выписанный штраф 3-40 тысяч. Члены СПЧ напоминают, что штрафы были введены во время эпидемии, не с целью получить больше денег, чтобы предотвратить распространение КОВИД-19.

С апреля этого года граждане РФ стали получать штрафы за пренебрежение санитарными правилами во время эпидемии. В срочном порядке была выпущена и принята новая редакция Административного кодекса, которой предусматривается наказание для тех, кто нарушает эпидемиологические требования. От того, насколько серьезным было нарушение, варьируется и штраф – 15-40 тысяч.

Отдельные поправки в КоАП были внесены для столичного региона. Там, за нарушение предписаний столичной мэрии, выписывали минимальный штраф 4 тысячи. Правоохранительные органы за первую неделю с момента введения штрафов, составили протоколов на 50 миллионов.

В общей сложности в период 01.04.20-10.06.20 г. судом было рассмотрено 400 тысяч дел о правонарушения связанных с изоляцией и нарушением карантинных предписаний. Россиян при этом в совокупности оштрафовали на 1 миллиард.

Чтобы выявлять нарушителей, московские власти внедрили приложение «Социальный мониторинг». В. Фадеев, являющийся председателем Совета, рассказал, что большое количество москвичей из-за этого приложения получало необоснованные штрафы.