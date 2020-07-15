Дочь Заворотнюк рассказала о переезде

В своем микроблоге Анна Заворотнюк сообщила поклонникам, что уже осенью планирует съехать от родных и перебраться в квартиру в центре Москвы. Сейчас там ведется ремонт. Анна отметила, что будет скучать по родным, но твердо решила жить самостоятельно. Родных она собирается навещать по выходным. Свое решение она обосновала тем, что очень хочет оказаться в водовороте столичной жизни.

— Я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не даёт мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам, — говорит Анна.

Поклонники поддержали рвение Анны жить отдельно.

Анастасия Заворотнюк, новости сегодня, 15 июляРанее Анна призналась, что всегда себя считала сильным человеком, на которого не влияют стрессовые ситуации. Однако болезнь её мамы подкосила всех близких, отметила она.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда та перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии.

Сейчас актриса находится под присмотром специалистов. В доме сделан хороший ремонт, там также также есть спортзал и бассейн. Артистка вернулась в особняк несколько месяцев назад.

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. В общей сложности фигурист потратил на спасение её жизни 12 млн рублей. После больницы он увёз её в Крёкшино. Там актриса соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу.

Коттедж в Крёкшино пара решила купить ещё восемь лет назад. Из московской квартиры они переехали в загородный дом в 2015 году. Состояние актрисы на сегодня её семья никак не комментирует.