246 шесть смертей Алтайский край обновил свой ковидный рекорд

В Алтайском крае за прошедшие сутки было выявлено 246 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пока это самый высокий показатель, зафиксированный в регионе за все время пандемии. Также оперштаб региона сообщает о шести случаях гибели инфицированных за сутки.

Из 246 случаев заражения, зарегистрированных на 15 июля, львиная доля приходится на Барнаул и Бийск: 66 и 58 выявленных зараженных соответственно. Михайловский район и Новоалтайск также показали примерно одинаковые результаты: прирост инфицированных здесь составил соответственно 29 и 23 человека. Первомайский и Тальменский район «отличились» 11 и 12 случаями заражения за день. В остальных муниципалитетах, упомянутых в сводке, количество зараженных, выявленных за сутки, не превышает 10 человек.

Таким образом общее число инфицированных в регионе составляет 6540 человек. Среди пациентов у 97 человек заболевание протекает тяжело, 23 человека находятся на ИВЛ. Коечный фонд медучреждений загружен на 72 %.

Также за прошедшие сутки скончалось шесть человек, что также является максимальным показателем. Из них трое от COVID-19, и трое от иных причин. За весь период скончалось 136 человек, в том числе 57 случаев от COVID-19, в 76 случаях – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

На 15 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2495 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 34 838 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 247 779 человек.

Отметим, что скандальные вечеринки на турбазах у озера Ая в Алтайском районе, на которых, по некоторым данным, присутствовали сотни человек, прошли 3-4 июля. Инкубационный период COVID-19, по информации медиков, составляет максимум 14 дней. По имеющимся сведениям, эти массовые мероприятия, проведение которых запрещено в соответствии с губернаторским указом, посетили в основном жители Барнаула и Бийска. Если факты проведения дискотек и новые рекорды Алтайского края связаны, можно ожидать дальнейшего роста числа заболевших.

При этом ГУ МВД по Алтайскому краю отказывается комментировать тему «ковидных» вечеринок, в том числе не отвечает на вопросы о том, соответствует ли действительности информация источников о возможном покровительстве сотрудников полиции деятельности заведений.