Рязанские медики помогли родить женщине весом 189 килограммов

Малыш родился весом 2700 гр, рост составил 50 см,рассказали врачи.

В перинатальном центре Рязани родила женщина весом 189 килограммов. Как сообщает «КП Рязань» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, на свет появился мальчик весом 2700 граммов, ростом 50 см. Главный врач перинатального центра Ирина Девятова рассказала, что пациента с избыточным весом находилась под контролем специалистов весь период беременности.

В то же время российские врачи обеспокоены тем, что все чаще стали сталкиваться с пациентками с весом 150, 160, 176 кг. Но с роженицей весом 189 кг при росте 157 они назвали «рекордным». И хотя беременность протекала без осложнений, медики приняли решение о кесаревом сечении.

Рост числа беременных с избыточным весом не может не вызывать тревогу, поскольку избыточная масса тела указывает на проблемы со здоровьем будущих мам. Чрезмерное увеличение массы тела пациентов становится приметой времени, вынуждена была констатировать главный врач центра.

О том, что лишний вес или ожирение матери при беременности могут пагубно отражаться на физическом и интеллектуальном развитии ребёнка, не раз отмечали врачи ряда стран, где все чаще сталкиваются с такой проблемой. А некоторые из них считают, что насаждаемое понятие бодипозитива (общественное движение, которое выступает за право комфортно ощущать себя в собственном теле), только усугубляет ожирение. Эта философия очень опасна, уверены врачи, считая, что таким образом люди с избыточным весом пытаются оправдать свое нежелание или отсутствие воли заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Как бы то ни было, но Минздрав России вот уже несколько лет озабочен растущим числом россиян с избыточным весом. Особую тревогу вызывают дети. По данным ЦНИИ, с 2000 до 2019 год за в 2,7 раза увеличилось число детей с ожирением.

Росстат даже подсчитал, сколько калорий потребляют россияне в сутки. В 2018 году это было в среднем 2651,5 ккал: углеводов 335,4 г, жиров — 108,6 г, а белков — 80 г. Минздрав России разработал «Стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года». Большое место в документе занимает проблема ожирения и связанные с ней вопросы здорового питания.