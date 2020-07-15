Голосование на выборах будет продолжаться три дня

Госдума 15 июля рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах, сообщает «Российская газета».

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.

kremlin.ru

Зампред думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов рассказал, что комитет уже одобрил поправки.

А 15 июля Госдума может принять их сразу во втором и третьем чтениях. Также может быть узаконен формат голосования на придомовых участках. Все это было опробовано во время голосования по поправкам в конституцию, пишет bfm.ru.

Нилов уточнил — новые правила не будут распространяться на единый день голосования, который пройдет 13 сентября этого года.

Это связано с тем, что предвыборная кампания уже запущена.

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