У волинському місті ЦНАП за пів року заробив майже 260 тисяч

Міський бюджет Нововолинська за перше півріччя 2020 року отримав майже 260 тисяч гривень від роботи ЦНАПу.

За 6 місяців цього року у Нововолинський ЦНАП звернулося близько 7 тисяч громадян для отримання адміністративних послуг, — йдеться на сайті міськради.

«Однією з найбільш затребуваних послуг є видача паспорта громадянина України у формі ID-картки , а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Цією послугою за перше півріччя скористалося 568 громадян. Завдяки цьому до міського бюджету надійшло понад 143 тис.грн», -поінформувала начальник Нововолинського ЦНАПу Алла Ковальчук.

Також послугою державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень скористалося 355 осіб, за реєстрацією фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та громадських формувань звернулося 559 громадян, за отриманням інших послуг- 5307.

Загалом за перше півріччя нинішнього року до міського бюджету за надання адміністративних послуг надійшло 259 тис. 523 грн.