Племянница Трампа в своей книге усомнилась в психологическом здоровье президента США

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Yuri Gripas/Reuters

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри в своей новой книге «Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», которая уже вышла, заявила, что американский лидер лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов, передает ТАСС.

Родственница главы государства, у которой есть докторская степень по клинической психологии, считает, что на формирование мировоззрения будущего президента в детские годы повлиял его отец Фредерик Трамп. По словам автора книги, Трамп пытался избежать неодобрения со стороны своего отца.

«Фредерик Трамп — старший извратил восприятие сыном мира и нарушил его способность существовать в нем», — утверждает Мэри.

По ее словам, условия, в которых рос и воспитывался лидер США, лишили его способности сопереживать, а также прервали его связь с реальным миром.

Кроме того, Мэри в своей книге заявила о наличии у Трампа самовлюбленности, указав на его слабый характер.

«Его самолюбие очень хрупкое и постоянно должно чем-то подкрепляться, потому что глубоко внутри он отдает себе отчет в том, что не является тем, кем хочет казаться», пишет она.

Ранее Белый дом заявил, что публикация Мэри Трамп является «собранием лжи».

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