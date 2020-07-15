В Татарстане ввели временное ограничение на посещение лесов

В Татарстане на 21 день ввели ограничение для граждан на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях пожарной безопасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В частности, татарстанцам ограничено посещение лесов на территории Агрызского, Аксубаевского, Бугульминского, Буинского. Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского, Черемшанского лесничеств Татарстана.

Курирует вопросы исполнения постановления министерство лесного хозяйства Татарстана.

О запрете со ссылкой на постановление сообщила пресс-служба МЧС республики. Сам документ официально пока не опубликован.