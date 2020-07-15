Жулиан Алафилипп возобновит сезон со Страде Бьянке-2020

28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) возобновит сезон со Страде Бьянке-2020, классики Мирового тура, где будет защищать титул победителя.

Его следующей гонкой станет Монумент велоспорта Милан-Сан-Ремо, где он также стартует в качестве защищающего титул победителя прошлого года. Затем в календаре Жулиана Алафилиппа участие в Критериуме Дофине (12 – 16 августа) и чемпионате Франции (23 августа), после чего он третий сезон подряд стартует на Тур де Франс, где в прошлом году на протяжении 14 дней удерживал жёлтую майку лидера.

Photo © Deceuninck — Quick-Step — ©Wout Beel — Photo credit: ©Wout Beel

Жулиан Алафилипп: «Победа на Страде Бьянке в прошлом году принесла потрясающие эмоции, оставила одно из лучших воспоминаний в сезоне. Я выйду на старт в отличной форме, буду полностью сконцентрирован на борьбе. Со мной будет очень сильная команда. Мне нравится маршрут и атмосфера Страде Бьянке. Это будет интересный рестарт сезона, особенно, учитывая, что готовился я совсем не так, как в прошлом году.

Победа на Милан-Сан-Ремо, моём первом Монументе, была невероятной! Я посвятил её «Стае волков», которые в тот день работали совершенно потрясающе. То, что у меня великолепно шла нога, и я был уверен в своих силах, помогли мне одержать победу, которую считаю самой крупной в карьере. Счастлив вернуться на старт Милан-Сан-Ремо в этом году.

Критериум Дофине – лучшая подготовка к Тур де Франс. Этот выпуск будет особенным из-за трудных этапов, но это меня не пугает. Мне бы хотелось выиграть этап, как и в прошлом году. Что касается чемпионата страны, думаю, каждый гонщик мечтает его выиграть. Я отдам все силы, хотя этот маршрут мне не очень подходит в отличие от старого в Плюмелеке.

В любом случае я буду двигаться шаг за шагом. Сейчас подготовка проходит хорошо, я счастлив быть в Валь ди Фасса с ребятами. Вместе с командой мы обсудили мои цели, я с нетерпением жду рестарта сезона, хочу проверить, насколько я готов и что смогу сделать».